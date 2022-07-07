Непогода повлияла на стоимость такси в Москве.

Так, телеканал Москва 24 посмотрел, во сколько обходится, например, 7-минутная поездка на такси в центре города.

В итоге москвичам придется отдать за такой маршрут минимум 300 рублей, а максимум – более 500, причем за машины эконом-класса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.