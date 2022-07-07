Движения поездов нет на участке Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. Об этом сообщили в Дептрансе.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Также сообщается, что из-за непогоды возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Пассажиров просят слушать объявления водителей.

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