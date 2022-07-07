Новости последнего часа: Дептранс сообщил, что в Москве обновили парк четырех депо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставка трамваев "Витязь-Москва" завершилась. В Москве обновили парк четырех депо. Об этом сообщил Дептранс.

Борис Джонсон заявил, что будет исполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. О своей отставке он объявил 7 июля.

Полный цикл производства машин освоят на заводе "Москвич" в 2024 году, сообщили в "КАМАЗ".