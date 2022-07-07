Более 1,5 тыс рабочих мест создали в электробусном парке "Красная Пахра" в ТиНАО

В крупнейшем в Европе электробусном парке в "Красной Пахре" создали более полутора тысяч рабочих мест. В первую очередь трудоустроиться могут жители Троицкого и Новомосковского округов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что это не просто крупный парк, а целый транспортный комплекс, там расположен офис ЦОДД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.