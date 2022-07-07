Первые электрические речные суда планируют запустить в Москве до конца года

Первый маршрут речных электрических судов будет готов уже в этом году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что сроки запуска немного сдвигаются, но подтверждение того, что поставки нужных элементов будут, уже есть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.