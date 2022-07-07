Новости последнего часа: пассажирам московского метро и МЦК начали раздавать воду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На 15 станциях метро и МЦК Москвы из-за жары начали раздавать воду. Об этом заявил Дептранс.

Активы Starbucks в России может купить ресторатор Антон Пинский. Сумму сделки не разглашают, сообщили СМИ.

Мосгортранс решил продолжить проверку после инцидента с пассажиром в Щербинке. По словам компания, ситуация оказалось неоднозначной.