Около 10 рейсов задержали в Новосибирске из-за тумана

В Новосибирске задержали около 10 рейсов из-за тумана. Еще восемь лайнеров, которые должны были приземлиться в Толмачево, направили на аэродромы Красноярска и Барнаула.

Как сообщили местные жители в соцсетях, утром 7 июля не было видно даже соседние дома. Судя по кадрам, действительно, туман был очень густой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.