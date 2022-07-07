Москвичи чаще стали выбирать общественный транспорт – Ликсутов

Москвичи стали чаще выбирать общественный транспорт для своих поездок по городу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, когда сравнили показатели первого полугодия 2022 и 2021 годов, то выяснилось, что почти 800 тысяч москвичей и жителей Подмосковья стали пользоваться дополнительно городским транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.