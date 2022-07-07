На центральных улицах столицы снизили скорость движения

Новые ограничения скорости установили на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой, Рождественке, Солянке и набережных. Теперь там можно разгоняться только до 50 километров в час. А на некоторых участках скорость и вовсе ограничена 30 километрами в час.

Водителей просят быть внимательнее и следить за новыми дорожными знаками, которые появились в центре. При этом специалисты отмечают, что нововведение не приведет к увеличению заторов на дорогах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.