3D-зебра появилась на набережной у Северного речного вокзала

На набережной у Северного речного вокзала появилось первая 3D-зебра. Разметка нарисована так, что создает иллюзию объемного изображения. Зебру, которая будто парит в воздухе, по просьбе ЦОДД создали художники из студии Mosgraffiti.

Идея состояла в том, чтобы превратить обыденные детали улиц в арт-объекты. Пешеходов такой переход удивил и порадовал. А вот у водителей зебра вызвала неоднозначные чувства. Появятся ли подобные пешеходные переходы на других улицах – неизвестно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.