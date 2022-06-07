Дептранс зарегистрировал 117 ДТП с электросамокатами в столице за 2021 год

117 ДТП с электросамокатами зарегистрировано в столице за 2021 год. Один человек погиб, больше 100 получили травмы. Это данные Дептранса.

В Мосгордуме прорабатывают вопрос о регулировании таких средств передвижения. В частности, их рассчитывают приравнять к транспорту и установить предельно допустимую скорость. Обращение с просьбой ускорить принятие изменений в ПДД уже направлено в правительство России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.