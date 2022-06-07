РФ сняла все антиковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

Россия сняла все антиковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией.

Intentive Retail Group, куда входят Apple, Samsung и Lego, значительно сократит число магазинов, но останется на рынке. Об этом сообщили в корпорации.

Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей от 5 до 7 лет в электричках.