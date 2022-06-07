Станция метро "Новомосковская" построена почти наполовину

Станция метро "Новомосковская" готова почти наполовину. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Минцифры выступает против легализации "пиратского" ПО в России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Американская компания IBM, приостановившая деятельность, прекращает работу в России.