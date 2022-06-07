"Москва и мир": строительство МЦД-4 и сохранение должности Борисом Джонсоном

МЦД-4 свяжет сразу семь вокзалов столицы. Киевского-Горьковский диаметр планируют запустить уже в 2023 году. Он соединит подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный, для чего между Поклонной горой и Белорусским вокзалом сейчас строят соединительную ветку протяженностью более четырех километров.

На МЦД-4 запроектированы 39 станций. 37 откроют для пассажиров при запуске движения. Позже достоят еще две – Станколит и Ермакову Рощу. Особенность этого диаметра в том, что на нем будет самое большое количество пересадочных станций. Перейти можно будет на метро, МЦК и другие МЦД.

Из Москвы в северную столицу отправится новый туристический круговой поезд "Культурный Петербург". Рейс двухэтажного поезда запланирован на 18 июля. Он отправится с Ленинградского вокзала. За одну поездку туристы смогут посетить музейные комплексы, усадьбы, парки и дворцы Санкт-Петербурга, Петергофа, Павловска и Царского Села, увидеть разведение мостов и проехать часть пути по железной дороге в поезде на паровозной тяге.

В составе будут вагоны купе и СВ нового модельного ряда с климат-контролем, душевыми кабинами и беспроводными зарядными устройствами. Решение о следующих рейсах будет принято на основании обратной связи от пассажиров.

Тем временем власти Москвы предложили частично компенсировать затраты организаторам поездок для туристов старше 55 лет. Для этого нужно подать заявку. Базовый размер компенсации составит тысячу рублей за каждого туриста. Сумма может увеличиться в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества экскурсий.

Большинство депутатов парламента от правящей партии консерваторов заявили, что по-прежнему доверяют премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он получил поддержку 211 однопартийцев при необходимых 180. Против проголосовали 148 человек. Таким образом, политик сохранил не только пост главы правительства, но и остался лидером Консервативной партии.

Согласно правилам, теперь у Джонсона есть защита от проведения подобной процедуры на целый год. Сохранивший кресло премьер-министр поспешил заявить, что считает свою победу убедительной и необходимости в досрочных выборах в парламент не видит. Причиной разбирательств стало участие Джонсона в вечеринках на Даунинг-стрит во время коронавирусного локдауна.

Скандал вышел громкий, вплоть до вмешательства полиции. Джонсон дважды публично принес свои извинения. Но уходить в отставку отказался. После этого депутаты от партии консерваторов подняли вопрос о вынесения вотума недоверия своему партийному лидеру.