Между Большой Почтовой улицей и Рубцовской набережной построят проезд, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Правительство РФ впервые субсидирует рекламу российских брендов. На это выделят 500 миллионов рублей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Delivery Club заблокировал курьера, сбившего журналистку Алену Долецкую в центре Москвы.

