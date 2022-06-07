Новый участок Солнцевской линии метро готов почти на 50%

Новый участок Солнцевской линии метро готов почти наполовину. В данный момент специалисты прокладывают тоннель до аэропорта Внуково. Проходка первого уже закончилась, над вторым трудится щит "Наталья".

О том, на какой стадии работы сейчас находится новый участок, – в эфире телеканала Москва 24.

