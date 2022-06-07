Станции Сокольнической линии метро украсили архитектурной подсветкой

В Москве участок Сокольнической линии метро от "Саларьева" до "Ольховой" украсили подсветкой. На перегонах между станциями подземки появились светящиеся объемные логотипы в виде буквы "М". Всего их 27.

Над станцией "Филатов Луг" появилась огромная надпись "Мосметро", ее видно с высоты птичьего полета. Такая же есть и на крыше станции метро "Прокшино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



