Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график после проверки инфраструктуры

Движение поездов на оранжевой ветке столичной подземки осуществляется в обычном режиме, сообщает телеграм-канал московского Дептранса.

"Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что до этого на севере Калужско-Рижской линии на время были увеличены интервалы движения составов в связи с проверкой инфраструктуры.