"Делимобиль" опроверг информацию о закрытии сервиса аренды премиальных автомобилей.

Ранее сообщалось, что каршеринговая компания может закрыть долгосрочную аренду престижных автомобилей из-за падение спроса и дефицита запчастей из Европы. Якобы в компании планировали перевести часть премиальных авто в традиционный каршеринг, а остальные распродать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.