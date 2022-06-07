Россияне стали чаще отправляться в отпуск на машине

Россияне стали чаще добираться на море на машинах. Тем более сейчас, когда закрыты аэропорты и билеты на поезда уже раскуплены.

Чтобы россияне не провели весь отпуск в заторах, в Госдуме хотят временно отменить плату за проезд по скоростным трассам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.