Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы

В Москве начал работу велопатруль. Уже три инспектора работают на улицах внутри Третьего транспортного кольца. В ближайшее время к ним добавятся еще четыре экипажа.

Велопатруль работает в связке с ситуационным центром ЦОДД.

Велопатруль запускают в столице уже четвертый год подряд. Он появился во время чемпионата мира по футболу. И сразу зарекомендовал себя как полезная городская служба. Ведь в часы пик именно на велосипеде можно быстрее передвигаться по центру Москвы и приходить на помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.