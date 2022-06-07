Схема движения пешеходов изменилась у Ярославского вокзала

В Москве у Ярославского вокзала на лето поменялась схема движения пешеходов. Из-за того что часть вестибюля станции метро "Комсомольская", который примыкает к вокзалу закрыли, до платформ идти придется по улице.

Добраться до электричек можно через новые турникетные павильоны. После окончания реконструкции, когда откроют вестибюль, проход станет еще удобнее. Там установят новые турникеты, с их помощью оплатить проезд банковской картой можно будет в два раза быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.