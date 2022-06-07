Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вернулся в Россию. Лайнер покинул Коломбо после того как суд снял запрет, из-за которого Airbus удерживали в стране с прошлой недели.

Задержали самолет из-за жалобы к "Аэрофлоту" лизинговой компании из Ирландии. Собирались арестовать до 16 июня.Однако ходатайство с просьбой приостановить действие приказа подал лично генпрокурор. Из-за этой ситуации около 200 пассажиров, которые должны были вылететь из Коломбо в Москву на прошлой неделе, застряли там еще на несколько дней.

Туристов в итоге вернули в Москву двумя вывозными рейсами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.