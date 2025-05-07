Более 60 тыс россиян столкнулись с последствиями ограничения воздушного пространства

Вынужденные ограничения воздушного пространства над Москвой и соседними областями нарушили планы около 60 тысяч пассажиров. Перенести или вовсе отменить пришлось порядка 350 рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров.

Многие пассажиры по-прежнему находятся в залах ожидания аэропортов. В связи с этим представители авиагаваней просят сверяться с онлайн-табло перед выездом на регистрацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.