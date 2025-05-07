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07 мая, 11:30

Транспорт

Москвичам рассказали о перекрытиях в связи с репетицией парада Победы 7 мая

Москвичам рассказали о перекрытиях в связи с репетицией парада Победы 7 мая

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В Москве действуют ограничения на передвижения транспорта, связанные с проведением генеральной репетиции парада Победы. Горожанам рекомендуют пересесть на метро.

Между тем в районе Таганской площади до 13:00 организовали двустороннее движение. Также повторно закрыты для транспорта участки Садового Кольца, Волгоградского проспекта и Нового Арбата. Попеременно может меняться ситуация на центральных улицах и набережных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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