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07 мая, 07:15

Транспорт

ГАИ Москвы призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах

ГАИ Москвы призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах

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Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее из-за мокрого снега, переходящего в дождь. А в ГИБДД просят автолюбителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также перестраиваться плавнее.

При этом в ведомстве отметили, что пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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