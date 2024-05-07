ГАИ Москвы призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее из-за мокрого снега, переходящего в дождь. А в ГИБДД просят автолюбителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также перестраиваться плавнее.

При этом в ведомстве отметили, что пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.