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18:30

Транспорт

Сотрудники Госавтоинспекции встречали самокатчиков перед входом в Парк Горького

Сотрудники Госавтоинспекции встречали самокатчиков перед входом в Парк Горького

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Сотрудники Госавтоинспекции встречали самокатчиков перед главным входом в Парк Горького. Они проводили инструктаж, рассказывали о новых правилах и мерах безопасности. Тем, кто нарушал правила дорожного движения, используя самокаты и других электро-гаджеты, назначали штраф.

Начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции по Москве Анастасия Иванова отметила, что на дорогах часто случаются ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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