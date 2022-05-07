Станцию "Рижская" открыли после реконструкции

Станцию метро "Рижская" открыли для пассажиров после реконструкции. Работы заняли более 1,5 лет.

За это время специалисты заменили эскалаторы, а также отреставрировали исторические детали и элементы интерьера. Подробнее о том, как выглядит обновленная станция, – в эфире телеканала Москва 24.