Более 200 зданий поликлиник включены в программу модернизации в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Два украшенных в честь Дня Победы трамвая запустят на маршруте №3 в Москве, передает Дептранс столицы.

США, по сути, признали, что координируют военные операции Украины против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.