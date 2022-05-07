Станцию метро "Рижская" открыли для пассажиров. Реконструкция длилась более полутора лет. За это время специалисты заменили эскалаторы и установили один дополнительный, а также отреставрировали исторические детали и элементы интерьера.

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