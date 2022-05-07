Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы прошла на Красной площади, передает МО РФ.

Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничат с 11 мая по 30 октября из-за строительных работ, сообщает столичный Дептранс.

Российская авиация уничтожила крупную партию вооружения из США и Европы в Харьковской области, информирует Минобороны.