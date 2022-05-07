В Москве ограничено движение транспорта в нескольких районах из-за генеральной репетиции Парада на Красной площади. До 13:00 закрыта для транспорта Таганская улица. Также нельзя проехать по улице Александра Солженицына, переулку Маяковского и Марксистскому переулку.

До конца мероприятий перекроют Тверскую улицу, Тверской бульвар, Оружейный переулок, улицы Моховая, Петровка и Солянка, а также Кремлевскую, Устьинскую и Кадашевскую набережные. До окончания мероприятий для транспорта будут недоступны Тверской бульвар, Страстной бульвар и Большой Путилковский переулок.

Также до окончания мероприятий полностью перекрыт Волгоградский проспект, Садовое кольцо, 2-я Брестская улица, Новый Арбат и Большая Полянка.

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