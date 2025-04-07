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07 апреля, 08:15

Транспорт

Мосгортранс выделил компенсационные автобусы между станциями "Строгино" и "Молодежной"

Мосгортранс выделил компенсационные автобусы между станциями "Строгино" и "Молодежной"

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Для удобства пассажиров Мосгортранс организовал компенсационный маршрут между станциями метро "Строгино" и "Молодежная" – по пути следования автобусы делают остановку у станции "Крылатское". Всего на линию вышло 30 машин.

Станция "Крылатское" временно закрыта – поезда проезжают ее без остановки. В Дептрансе рекомендуют также воспользоваться вторым Московским центральным диаметром, Таганско-Краснопресненской линией и другими маршрутами наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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