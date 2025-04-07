Схема движения электросудов изменилась из-за ремонта моста "Багратион"

В Москве временно изменилась схема маршрута речного транспорта. Это связано с капитальным ремонтом моста "Багратион". До 26 апреля электросуда первого маршрута будут останавливаться на причалах Сити – Багратион и Сити – Центральный в обоих направлениях.

Нововведение позволит использовать суда как переправу между берегами. Для пассажиров с абонементами "Единый" на 30, 90 и 365 дней такие поездки включены в проезд.

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