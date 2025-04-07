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07 апреля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Строится второй вестибюль станции БКЛ "Рижская" около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка, сообщил Сергей Собянин. Вестибюль будет соединен со станцией наклонным тоннелем с эскалаторами – одними из самых длинных в столичной подземке. Проект предусматривает два выхода на проспект Мира, а пересадки на метро станут максимально удобными для пассажиров.

"На улице Академика Семенихина около станций метро "Калужская" и "Воронцовская" появится многофункциональный комплекс с общественными и офисными пространствами. Общественные пространства с коммерческой инфраструктурой общей площадью 19 тысяч квадратных метров займут первые пять этажей, выше расположатся офисные помещения. Завершить строительство планируется в 2026 году. Реализация этого масштабного инвестиционного проекта позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест для жителей близлежащих районов", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года в столице за счет средств городского бюджета построили почти 300 школ и детских садов. Образовательные учреждения в Москве строят по новому стандарту, в котором учтены расположение, функциональность и дизайн.

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