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07 апреля, 09:15

Транспорт

Москвичи совершили почти 2 млн поездок на арендованных электросамокатах с начала сезона

Москвичи совершили почти 2 млн поездок на арендованных электросамокатах с начала сезона

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Со старта сезона на арендованных электросамокатах совершено почти два миллиона поездок, сообщает Дептранс Москвы. Чаще их всего берут, чтобы добраться до остановки общественного транспорта, офиса, парка или университета.

При этом за первую неделю сезона только один столичный сервис аренды самокатов выписал своим клиентам более двух тысяч штрафов, а нарушений выявил свыше пяти тысяч. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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