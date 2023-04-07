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07 апреля, 22:45

Транспорт

Около 1 млн поездок совершают пассажиры на БКЛ в рабочий день

Около 1 млн поездок совершают пассажиры на БКЛ в рабочий день

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Около 1 млн поездок совершают пассажиры на БКЛ в рабочий день

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Москвичи совершили 26 млн поездок в первый месяц работы БКЛ

Около одного миллиона поездок совершают пассажиры на БКЛ в рабочий день. Это на 67% больше, чем было до полного запуска кольцевой.

Всего за месяц работы совершено более 26 миллионов поездок. Ожидается, что к концу года число пассажиров увеличится еще на треть благодаря вводу удобных пересадок. Одна из них – на станции "Новаторская", с которой в будущем можно будет перейти на новую Троицкую линию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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