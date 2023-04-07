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07 апреля, 16:45

Общество

Новости часа: пересадки и вестибюли построят еще на пяти станциях БКЛ метро до конца года

Новости часа: пересадки и вестибюли построят еще на пяти станциях БКЛ метро до конца года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще на пяти станциях БКЛ метро до конца года построят пересадки и вестибюли. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Поддержку военных пенсионеров в новых регионах будут назначать по нормам РФ с 1 июля. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ажиотажного спроса на шенгенские визы нет, средний срок выдачи составляет три недели. Таковы данные АТОР.

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