07 апреля, 16:45Общество
Новости часа: пересадки и вестибюли построят еще на пяти станциях БКЛ метро до конца года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще на пяти станциях БКЛ метро до конца года построят пересадки и вестибюли. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Поддержку военных пенсионеров в новых регионах будут назначать по нормам РФ с 1 июля. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ажиотажного спроса на шенгенские визы нет, средний срок выдачи составляет три недели. Таковы данные АТОР.