Около 1 млн поездок совершают пассажиры на БКЛ в рабочий день

Около одного миллиона поездок совершают пассажиры на БКЛ в рабочий день. Это на 67% больше, чем было до полного запуска кольцевой.

Всего за месяц работы совершено более 26 миллионов поездок. Ожидается, что к концу года число пассажиров увеличится еще на треть благодаря вводу удобных пересадок. Одна из них – на станции "Новаторская", с которой в будущем можно будет перейти на новую Троицкую линию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.