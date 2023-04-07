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12:45

Транспорт

После полного запуска БКЛ машин на дорогах столицы стало меньше на 17 тыс – Ликсутов

После полного запуска БКЛ машин на дорогах столицы стало меньше на 17 тыс – Ликсутов

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После полного запуска БКЛ машин на дорогах столицы стало меньше на 15–17 тысяч. Об этом сообщил Максим Ликсутов. Благодаря открытию Большей кольцевой линии на общественный транспорт с личных автомобилей пересели около 80 тысяч человек.

Также в Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Так, станция "Новаторская", с которой в будущем можно будет пересесть на БКЛ, готова более чем на две трети.

Что изменилось для пассажиров с запуском новой линии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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