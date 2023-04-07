Первые 50 автомобилей "Москвич" поступили в парк столичного такси

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Первые 50 "Москвичей" поступили в парк столичного такси. Всего планируют передать пять тысяч автомобилей, в том числе электрокары. Завод "Москвич" заключил один из крупнейших в мире контрактов на поставку машин с электрическим двигателем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.