Около 80 тыс автомобилистов пересели на БКЛ после ее полного запуска – Ликсутов

После полного запуска БКЛ машин на дорогах столицы стало меньше на 15–17 тысяч. Об этом сообщил Максим Ликсутов. Благодаря открытию Большей кольцевой линии на общественный транспорт с личных автомобилей пересели около 80 тысяч человек.

Также в Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Так, станция "Новаторская", с которой в будущем можно будет пересесть на БКЛ, готова более чем на две трети.

Что изменилось для пассажиров с запуском новой линии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.