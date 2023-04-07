Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Транспорт

Новости регионов: в аэропорту Владивостока из-за тумана задержали рейсы

Новости регионов: в аэропорту Владивостока из-за тумана задержали рейсы

Умные самокаты появятся в Москве в этом сезоне

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО

Новости часа: участники СВО смогут получить допобразование бесплатно

Лифтбэк "Москвич 6" появится в продаже в сентябре

Новости часа: 570 тыс человек вышли на протесты против пенсионной реформы во Франции

"Мой район. Навигатор": более 26 млн человек воспользовались БКЛ с момента запуска линии

"Мой район. Навигатор": более 26 млн человек воспользовались БКЛ с момента запуска линии

В аэропорту Владивостока из-за тумана задержаны рейсы. Нескольким самолетам из Москвы, Иркутска, Новосибирска и Екатеринбурга пришлось вынужденно сесть в Хабаровске. Онлайн-табло аэропорта показывает задержки как на отправление, так и на прибытие. Видимость в некоторых районах составляет не более 100 метров.

Камнепад в Дагестане едва не завалил легковую машину на горной трассе. На кадрах видно, как водитель быстро сориентировался, не поехал вперед, куда упало больше камней, а сдал назад. Никто не пострадал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика