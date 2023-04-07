Новости регионов: в аэропорту Владивостока из-за тумана задержали рейсы

В аэропорту Владивостока из-за тумана задержаны рейсы. Нескольким самолетам из Москвы, Иркутска, Новосибирска и Екатеринбурга пришлось вынужденно сесть в Хабаровске. Онлайн-табло аэропорта показывает задержки как на отправление, так и на прибытие. Видимость в некоторых районах составляет не более 100 метров.

Камнепад в Дагестане едва не завалил легковую машину на горной трассе. На кадрах видно, как водитель быстро сориентировался, не поехал вперед, куда упало больше камней, а сдал назад. Никто не пострадал.

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