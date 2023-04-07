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Транспорт

Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО

Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО

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Таксистам предлагают возвращать часть стоимости полиса ОСАГО, если владелец машины не нарушал закон о перевозках и не попадал в ДТП. С таким предложением выступили в Совете Федерации.

Также там обсуждают введение краткосрочных страховок ОСАГО для такси на срок от одних суток. По мнению экспертов, это должно упростить получение полиса для самозанятых. На данный момент договор страхования заключается на год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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