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07 марта, 15:15

Транспорт

Московские сервисы кикшеринга подготовили 60 тысяч электросамокатов для нового сезона

Московские сервисы кикшеринга подготовили 60 тысяч электросамокатов для нового сезона

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Московские сервисы кикшеринга активно готовятся к старту сезона проката электросамокатов. В этом году в столице будут доступны 60 тысяч таких транспортных средств. Прокат начнется, как только в городе установится стабильная теплая погода.

Сервисам предстоит подготовить электросамокаты, проверив работу аккумуляторов, замков и фонарей. Все самокаты в Москве и области будут оснащены укрупненными номерами, чтобы камеры могли легче их считывать и выявлять нарушителей правил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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