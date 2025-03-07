Московские сервисы кикшеринга подготовили 60 тысяч электросамокатов для нового сезона

Московские сервисы кикшеринга активно готовятся к старту сезона проката электросамокатов. В этом году в столице будут доступны 60 тысяч таких транспортных средств. Прокат начнется, как только в городе установится стабильная теплая погода.

Сервисам предстоит подготовить электросамокаты, проверив работу аккумуляторов, замков и фонарей. Все самокаты в Москве и области будут оснащены укрупненными номерами, чтобы камеры могли легче их считывать и выявлять нарушителей правил.

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