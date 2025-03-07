07 марта, 14:15Транспорт
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт 7 марта
Вечером 7 марта москвичей просят пересесть на городской транспорт или отложить поездки на автомобиле на 19:00 и более позднее время. Ожидаются локальные затруднения в районе крупных торговых центров и цветочных рынков.
Кроме того, заторы вероятны на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до улицы Садовой-Каретной, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе и улицы Подольских курсантов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.