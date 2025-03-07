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07 марта, 10:15

Транспорт

Городские камеры показали транспортную обстановку на столичных дорогах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. Шоссе Энтузиастов по направлению в центр оказалось загружено, движение плотное. По выделенной полосе для общественного транспорта и такси машин заметно меньше.

Волоколамское шоссе в сторону центра также затруднено, особенно ближе к Тверской улице. В направлении области, в сторону Щукина и Тушина, машины едут свободно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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