Городские камеры показали транспортную обстановку на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. Шоссе Энтузиастов по направлению в центр оказалось загружено, движение плотное. По выделенной полосе для общественного транспорта и такси машин заметно меньше.

Волоколамское шоссе в сторону центра также затруднено, особенно ближе к Тверской улице. В направлении области, в сторону Щукина и Тушина, машины едут свободно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.