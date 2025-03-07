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07 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 марта

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Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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