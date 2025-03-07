В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 марта

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.