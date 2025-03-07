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07 марта, 07:30

Транспорт

Движение на МЦД-3 изменится в ночное время 8 и 9 марта

Движение на МЦД-3 изменится в ночное время 8 и 9 марта

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Движение на МЦД-3 изменится в ночное время 8 и 9 марта. На Ленинградском направлении электрички, которые едут на ипподром и до Ленинградского вокзала, проследуют на Левобережную, Ховрино, Грачевскую и Моссельмаш без остановок.

На Казанском направлении частично увеличат интервалы движения поездов, а некоторые составы проследуют укороченными маршрутами.

Департамент транспорта обращает внимание, что перед поездкой следует свериться с актуальным расписанием. Сделать это можно в приложениях и на сайтах перевозчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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