07 марта, 18:30Город
Новости часа: около 50 млн рублей сэкономили пассажиры столичного транспорта за зиму
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 миллионов рублей сэкономили за зиму пассажиры столичного транспорта благодаря бесплатным пересадкам, прокомментировали в Дептрансе.
10 марта в московских парках пройдет акция "Ночь на катке". Гости смогут принять участие в викторинах и розыгрышах, а также посмотреть выступления фигуристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.
Более 260 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.