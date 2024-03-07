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Новости

07 марта, 18:30

Город

Новости часа: около 50 млн рублей сэкономили пассажиры столичного транспорта за зиму

Новости часа: около 50 млн рублей сэкономили пассажиры столичного транспорта за зиму

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Дептранс рассказал о дорожной ситуации в столице 7 марта

Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

"Это Москва. Транспорт": как доехать до московских горнолыжных курортов

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Единую сеть велосипедных дорог создадут в столице

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 миллионов рублей сэкономили за зиму пассажиры столичного транспорта благодаря бесплатным пересадкам, прокомментировали в Дептрансе.

10 марта в московских парках пройдет акция "Ночь на катке". Гости смогут принять участие в викторинах и розыгрышах, а также посмотреть выступления фигуристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

Более 260 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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